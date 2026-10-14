Ceyda Düvenci ve eşi Güçlü Mete'den aşk dolu pozlar

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı radyo programcısı sevgilisi Güçlü Mete ile İsveç'in başkenti Stockholm’de sessiz sedasız evlenmişti. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikahın ardından balayına çıkamamıştı.

Ceyda Düvenci'nin sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler'in yeni sezon çekimlerinin başlaması sebebiyle balayı ertelenmişti.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu yeni eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı. Balayı gibi bir tatil yapan çift İtalya'dan pozlarını paylaştı.

Ceyda Düvenci ve eşi Güçlü Mete'nin pozlarına beğeni yağdı.