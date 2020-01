Tütüncü, balık mezadını başlattı

Toplumun her kesimiyle gönül köprüleri kurmaya önem verdiklerini belirten Tütüncü, “Davet üzerine bugün de Antalya Balıkçı Barınağı’nda esnaf kardeşlerimle bir araya geldim. Henüz gün doğmadı. Yeni güne hazırlanan bu güzel şehrin balıkçılarının mezat heyecanını paylaştım. Balıkçı esnafımız, her gün saat 05.00’te mezatla güne başlarlar. Bugün mezatta ilk ihaleyi ben başlattım. Tüm esnafımıza bereketli bir gün diliyorum. İnsanın olduğu her yer bizim” dedi.