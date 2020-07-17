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Tütüncü " Barış Mahallesi hizmetlerle değer kazanıyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 17.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Masa Dağı eteklerinde coğrafi engeller kaldırılarak açılan ve Barış Mahallesi’nin iki tarafını birbirine bağlayan yolu incelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi çalıştıkça şehir güzelleşiyor” dedi.Başkan Tütüncü, coğrafi konum dezavantajından dolayı uzun yıllar ulaşımın sağlanamadığı ve geçtiğimiz günlerde doğu ve yakası birleştirilerek bölge halkına sunulduğu Barış Mahallesi’ndeki 2906 Sokak’ı gezdi.

Masa Dağı eteklerinde coğrafi engeller kaldırılarak açılan ve Barış Mahallesi’nin iki tarafını birbirine bağlayan yolu incelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi çalıştıkça şehir güzelleşiyor” dedi.
Başkan Tütüncü, coğrafi konum dezavantajından dolayı uzun yıllar ulaşımın sağlanamadığı ve geçtiğimiz günlerde doğu ve yakası birleştirilerek bölge halkına sunulduğu Barış Mahallesi’ndeki 2906 Sokak’ı gezdi. Kepez Belediyesi’nin bölgedeki hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “Barış Mahallesi’nin iki yakasını bir araya getirecektik. Bu bizim sözümüzdü. Zorlu coğrafyayı yenerek, Barış Mahallesi’nin iki yakasını birleştirdik. Buradan Masa Dağı’na da güzel bir yol çıkardık. “ diye konuştu.

Hizmetlerimiz yollarla da sınırlı kalmıyor
Kepez Belediyesi’nin her hizmetinin Barış Mahallesi’ne değer kazandırdığını belirten Tütüncü, “ Yeni yollar açarak, mahallenin iki yakasını bir araya getirerek, ulaşımı rahatlatıyoruz, mahalleye değer kazandırıyoruz. Hizmetlerimiz yollarla da sınırlı kalmıyor. Burada taş işçiliği ile de güzel şirin bir kentsel tasarım meydana getirdik. İnşallah şimdi hanımlar için güzel bir spor mekanı ve çocuklar için güzel bir oyun alanı da Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından geliyor. Sadece bunlar mı? Barış Mahallesi’nin bütün sokakları asfaltlandı, doğalgaz geldi, altyapılar tamamlandı. Kaldırımlar yeniden düzenleniyor. Kepez Belediyesi çalıştıkça şehir güzelleşiyor. Biz hemşehrilerimiz için daha çok çalışamaya, daha çok gayret etmeye devam edeceğiz.”dedi.

Mahallenin iki yakası birleştirildi
Masa Dağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi’ndeki 2906 Sokak’ın doğu ve batı yakası arasında yeryüzü şekillerinin oluşturduğu dezavantajdan dolayı uzun yıllar ulaşım sağlanamıyordu. Mahallenin kuzeyinden geçen sokağın, Yörük Parkı kısmında vadi ve büyük kaya engelinden dolayı yol bulunmuyordu. Bu nedenden dolayı yolun her iki yakasına çıkmaz sokak tabelası konulmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de geçtiğimiz yıl bölgede incelemelerde bulunmuş ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne sokağın her iki yakasını buluşturma talimatı vermişti. Fen İşleri Müdürlüğü, iki yakasını bir araya getirdiği 2906 Sokak ile kuzeyde yer alan 2908 Sokak arasında da yeni bir yol inşa etti. 2096 Sokak ile 2837 Sokak arasında ise yaya ulaşımı için beton merdiven yapıldı. Bölgede açılan yeni yolların sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

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