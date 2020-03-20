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Tütüncü’den ’Evde Kal Antalya’ mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafını paylaşarak, vatandaşlara ‘Evde Kal’ mesajı verdi.Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün boyunca ‘evde kal’ çağrısına Hakan Tütüncü’de sosyal medya hesapları aracılığıyla destek verdi.

Tütüncü’den ’Evde Kal Antalya’ mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafını paylaşarak, vatandaşlara ‘Evde Kal’ mesajı verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün boyunca ‘evde kal’ çağrısına Hakan Tütüncü’de sosyal medya hesapları aracılığıyla destek verdi. Başkan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü, kızı Zeynep Hatice ve kedilerinin yer aldığı evlerindeki fotoğrafı, “Ülken için, ailen ve tüm sevdiklerin için, evde Kal Antalya. Biz evdeyiz. Peki ya siz?” uyarılarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tütüncü’nün çağrısı üzerine yine sosyal medya hesapları üzerinden birçok vatandaş, “Bizde evdeyiz başkanım” diyerek, evdeki fotoğraflarını paylaştı.
Kepezli hemşehrilerine seslendi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir başka paylaşımında da belediye de işi olan vatandaşlara da seslendi. Tütüncü paylaşımında; “Sağlığınız bizim için önemli. Şu sıralar hepimiz kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Belediyemiz, hizmet binalarına gelmenizi gerektiren pek çok resmi işlemi internet üzerinden yapabileceğiniz bir ortam hazırladık. Kepez-bld.gov.tr adresi 24 saat aktif” bilgilendirmesini de yaptı.

Tütüncü’den ’Evde Kal Antalya’ mesajı

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