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Tütüncü’den serada zirai don nöbeti

18.02.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nün “zirai don” uyarısı yapması üzerine geceyi soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticileriyle geçirdi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini yalnız bırakmadı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nün “zirai don” uyarısı yapması üzerine geceyi soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticileriyle geçirdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini yalnız bırakmadı. Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nün “zirai don” uyarısı yapması üzerine Başkan Tütüncü, soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticilerini ziyaret etti. Gece geç saatlerde Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin’in biber serasına giden Başkan Tütüncü, zirai dona karşı seranın içerisinde kurulan sobaya da üreticilerle birlikte odun attı. Başkan Tütüncü, serada sıcak çay eşliğinde üreticilerle sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi.

“Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız”
Üreticinin her zaman yanı başında olduklarını dile getiren Tütüncü, “Bu soğuk geceyi çiftçilerimizle paylaşmak bizim için mutluluk vesilesi. Bu don gecelerinde, hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde çiftçilerimiz hiç uyumuyorlar. Bizde uykusuz gecelerde onlarla birlikte oluyoruz. Aksu önemli bir tarım ilçesi, Kepez’de önemli bir tarım ilçesi.Tarım ilçesi olan Kepez’de, tarım ilçesi olan Aksu da soğuk kış günlerinde çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Tarımsal üretimde onların yanı başındayız. Onlarla hayatı paylaşmak üzere buradayız. Bu da bizim için büyük bir mutluluk“ dedi.

“Her sıkıntılı günümüzde Tütüncü’yü yanımızda hissediyoruz”
Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin de, “Her sıkıntılı günümüzde Tütüncü’yü yanımızda hissediyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği’nde, Antalya ve Kepez’imizde ki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum“ diye konuştu.

“12 yıla 12 fasulye fidanı “
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sera nöbetinden sonra üretici Turan Şahin’in evine konuk oldu. Üreticinin 11 yaşındaki oğlu Çakır Osman Şahin, Tütüncü’ye çok anlamlı bir hediye verdi. Küçük Osman, Tütüncü’nün Kepez Belediye Başkanlığı’ndaki 12 yılını temsilen ektiği 12 fasulye filizini vererek, “Başkanım sizin içi 12 tane tohum ektim. Bu 12 tohum sizin yaptığınız belediye başkanlığı yılının tohumları” dedi. Osman Şahin daha sonra da Komando Andı ve Zap Suyu şiirini okuyarak, Gara Şehitlerine armağan etti. 11 Yaşındaki Çakır Osman Şahin’in vatan sevgisini içinde hissederek okuduğu dizeler Başkan Tütüncü’yü çok duygulandırdı.

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