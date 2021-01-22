Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şahıstan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı. 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslardan A.G., adli makamlarca tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

