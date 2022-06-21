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Tuvana Türkay tatil pozunu paylaştı! "Olağanüstü güzellik"

21.06.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Tuvana Türkay bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Tuvana Türkay'a beğeni ve yorum yağdı.

Tuvana Türkay tatil pozunu paylaştı! "Olağanüstü güzellik"

Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.

Ünlü isim, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil" diye konuşmuştu. Şu sıralar Türkiye'de olan Tuvana Türkay bikinili pozunu paylaştı.

doron

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayan oyuncuya ""Olağanüstü güzellik" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Tuvana Türkay
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