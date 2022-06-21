Tuvana Türkay tatil pozunu paylaştı! "Olağanüstü güzellik"

Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.

Ünlü isim, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil" diye konuşmuştu. Şu sıralar Türkiye'de olan Tuvana Türkay bikinili pozunu paylaştı.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayan oyuncuya ""Olağanüstü güzellik" yorumları yağdı.



