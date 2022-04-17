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Tuvana Türkay Türkiye'yi terk etti mi? "İşlerim olduğu için..."

17.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Kağıt Ev' dizisinde canlandırdığı 'Azra' karakteriyle beğeni toplayan Tuvana Türkay Türkiye'yi terk ettiği iddialarıyla gündemdeydi. yurt dışı macerasının kısa sürdüğü ve İstanbul'a kesin dönüş yaptığı iddiaları bulunan oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

Tuvana Türkay Türkiye'yi terk etti mi? "İşlerim olduğu için..."

Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi olan oyuncunun ülkeyi terk ederek Londra'ya yerleştiği ama orada yapamayarak döndüğü iddiası bulunuyordu. Bebek'te görüntülenen oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

Tuvana Türkay açıklamasında ''Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya gidip geliyorum. İşlerim olduğu için sürekli gidip geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil'' dedi.

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Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tuvana Türkay, "Eski bilinen bir şarkıya cover yapıyorum ama şarkının adını şu an söyleyemem" diyerek yeni projesini de duyurdu. (SnobMagazin)


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Tuvana Türkay
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