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Tuz hanında sona gelindi

19.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Oturakçı Pazarı’nda ki Tuz Hanı restorasyonunda sona gelindi.Oturakçı pazarında önceki yıllarda başlayan Tuz Hanı restorasyonu Mart ayında tamamlanıyor.

Adıyaman’ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Oturakçı Pazarı’nda ki Tuz Hanı restorasyonunda sona gelindi.
Oturakçı pazarında önceki yıllarda başlayan Tuz Hanı restorasyonu Mart ayında tamamlanıyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan tuz hanında incelemede bulundu.
Turistlerin gezebilecekleri, konaklayabilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri Oturakçı Pazarındaki Tuz Hanı’ndaki restorasyonun Mart ayında tamamlanacağı açıklandı.
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burası daha önce mezbelelikti. Son 200 yıl öncesinden beri bu şehre katma değer katmış bir alandı. Bunu tekrar dönüştürmek istedik. Adıyaman Valiliği İl Özel İdare marifetiyle önce projesi hazırlayarak çalışmaya başladı. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gittik. Hem İl Özel İdare hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yüzde 90’a yakını bitirildi. En kısa zamanda burayı hizmete açacağız. Belediye Başkanımızda Oturakçı Pazarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü Çarşı Camii’nde çalışma yapıyor. Bu bölgeyi Adıyaman’ın kültürüne turizmine ait bir bölge olarak kazandırmak istiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin gelip gezebileceği, yemek yiyeceği, konaklayacağı bir yer haline getiriyoruz. Kentimizin bu mekanlara ihtiyacı vardı. İnşallah bu dönem valilik, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar el ele vererek bu alanları oluşturacağız.
Burada 19 adet yataklı otel odası var. Ayrıca 24 adet dükkan var, sergi salonu olacak. Çok çok önemli bir mekan. Mart ayının başında burası bitecek. Bu bahardan itibaren aktif kullanıma açarız inşallah, şehrimize milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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