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Tuzak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları ve isimleri

19.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Tuzak dizisi bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Dizi TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Tuzak dizisinin tanıtımında Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün uyumu dikkat çekti. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Tuzak oyuncu kadrosu

Tuzak dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları ve isimleri

Tuzak dizisi oyuncuları ve isimleri araştırılıyor. Yeni dizi Tuzak bu akşam başluyor. Dizide Akın Akınözü dizide Umut karakterine, Bensu Soral ise Ceren karkaterine hayat verecek. Tuzak dizisi yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. İşte diziye dair merak edilenler

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin yer alıyor.
Akın Akınözü (Umut)
Bensu Soral (Ceren)
Talat Bulut (Demir)
Rıza Kocaoğlu (Güven)

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TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

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