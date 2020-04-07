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Tuzla Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele Tuzla’nın her köşesinde ve hayatın her alanında sürerken Tuzla Belediyesi, mahalle ve sokakları paylaştığımız ‘sevimli dostları’ da unutmadı.

Korona virüs ile mücadele Tuzla’nın her köşesinde ve hayatın her alanında sürerken Tuzla Belediyesi, mahalle ve sokakları paylaştığımız ‘sevimli dostları’ da unutmadı. Mama ve su dağıtımı ile tüm düzenli olarak tüm noktalarda çalışma sürdürülüyor.
Korona virüs tedbirlerinden öncede, sokak hayvanları için her gün düzenli mama dağıtımı yapan Tuzla Belediyesi ekipleri, salgın günlerinde bu çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Korona virüs salgını sebebiyle rutin işlerinde kısıtlama yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek için elimizden geleni yaparken, sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Yıllardır zaten her gün sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yapmaktayız. Ancak Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında özellikle evde kal çağrılarına uyup bizlere destek olan vatandaşlarımızın da bizlerle paylaştığı hassasiyetleri de dikkate alarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tuzla’mızın her bölgesinde, sokak hayvanları için günlük mama ve su dağıtımımız özenle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz buradayız” şeklinde konuştu.
Covid-19 ile mücadele kapsamında evlerinde kalarak destek olan vatandaşların, sevimli dostlar için ne yapabilirim diye düşünen hemşehrilerin evlerinden çıkmadan, sadece kapılarının önlerine bir kap su ve mama bırakmaları yeterli olacaktır. Tuzla Belediyesi ekipleri mama ve su dağıtımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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