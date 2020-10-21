YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla Belediyesi’nde çalışanların yüzü güldü

Tuzla Belediyesi’nde çalışanların yüzü güldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Tuzla Belediyesi’nde çalışanların yüzü güldü

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Tuzla Belediye Binası’nda imzalanan sözleşme ile çalışanların maaşlarına ilk yıl yüzde 17’ye varan ve ikinci yıl ise yüzde 12’ye varan artış belirlendi.
Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Belediye binasında düzenlenen protokol ile Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’yle, çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hizmet-İş Sendikası gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni sonrası "Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

En düşük maaş brüt 4 bin 570 TL oldu
İmzalanan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların sosyal haklarında ve maaşlarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşme ile çalışanların sosyal hakları yüzde 300’e varan oranda artarken maaşların da ise yüzde 17’ye varan iyileştirme yapıldı. Sözleşmenin ikinci yılında ise yüzde 12’ye varan bir zam belirlendi. Tuzla Belediyesi’nde en düşük seviyede maaş alan 410 kişinin, maaşlarına ekstra zam yapılarak en düşük maaş brüt olarak 4 bin 570 Türk Lirası’na yükseltildi. İkramiyeler iki katına çıkarken, İstanbul’da sadece Tuzla Belediyesi’nin yaptığı Ramazan Bayramı’ndaki gıda yardımı da kalıcı hale gelmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:54
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.