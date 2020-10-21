Tuzla Belediyesi’nde çalışanların yüzü güldü

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Tuzla Belediye Binası’nda imzalanan sözleşme ile çalışanların maaşlarına ilk yıl yüzde 17’ye varan ve ikinci yıl ise yüzde 12’ye varan artış belirlendi.

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Belediye binasında düzenlenen protokol ile Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’yle, çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hizmet-İş Sendikası gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni sonrası "Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

En düşük maaş brüt 4 bin 570 TL oldu

İmzalanan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların sosyal haklarında ve maaşlarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşme ile çalışanların sosyal hakları yüzde 300’e varan oranda artarken maaşların da ise yüzde 17’ye varan iyileştirme yapıldı. Sözleşmenin ikinci yılında ise yüzde 12’ye varan bir zam belirlendi. Tuzla Belediyesi’nde en düşük seviyede maaş alan 410 kişinin, maaşlarına ekstra zam yapılarak en düşük maaş brüt olarak 4 bin 570 Türk Lirası’na yükseltildi. İkramiyeler iki katına çıkarken, İstanbul’da sadece Tuzla Belediyesi’nin yaptığı Ramazan Bayramı’ndaki gıda yardımı da kalıcı hale gelmiş oldu.

