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  4. Tuzla’da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

Tuzla’da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

02.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısları yakalamaya yönelik olarak bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan iki şahıstan birinin 26 suç kaydı olduğu ve 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Aydınlı Mahallesinde bulunan bir evde, farklı suçlardan sabıkaları olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahısların olduğu tespit edildi. 20 aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda U.Ö. ve B.G. isimli şahıslar yakalandı, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan U.Ö.’nün asayiş suçlarından 26 adet suç kaydı olduğu, ayrıca “kasten yaralama” suçundan toplam 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

B.G. isimli şahsın ise asayiş suçlarından 24 adet suç kaydı olduğu, ayrıca ifadesine başvurulmak üzere “taciz” suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan B.G., hakkında yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. U.Ö. isimli şahıs ise “kasten yaralama” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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