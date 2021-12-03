Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel futbol maçı düzenlendi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya gelerek halı saha maçı yaptı.

Belediyenin Mercan Tesisleri’nde gerçekleştirilen maçta Yazıcı, müsabakanın ilk yarısında yeşil takım ikinci yarısında ise kırmızı takımın formasını giydi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin de forma giydiği maçın ardından özel çocuklar, Başkan Yazıcı’ya çiçek verdi, Yazıcı da çocuklarla kupa seremonisi gerçekleştirdi.

Şadi Yazıcı, maçın ardından şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bizim klasik olan ve ‘El Clasico’ denilen karşılaşmalardan birisini oynadık. Oyuncular çok iyiydi. Çok uyum içerisindeydik. Bazen birbirimize girdik ama kardeşlik ve dostluk kazandı. Biz Tuzla’da özel çocuklarımızla özel günler yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. İnşallah Tuzla’da her zaman daha engelsiz, daha güzel günlerde buluşmayı diliyoruz. Bu güzel kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum."

