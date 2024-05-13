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Tuzla’da Anneler Günü coşkusu: Derya Baykal ile unutulmaz bir söyleşi gerçekleşti

İHA İHA
13.05.2024 10:30
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Tuzla Belediyesi, Anneler Günü’ne özel Derya Baykal ile söyleşi düzenledi.

Ünlü televizyon sunucusu ve tasarımcı Derya Baykal’ın, annelere yönelik deneyimlerini ve önerilerini paylaştığı söyleşi, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Şelale Eğitim Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve anneleri de katıldı. Programı seyretmeye gelen anneler, Derya Baykal ile samimi bir sohbet ortamında buluşarak onun deneyimlerinden ve yaşam felsefesinden ilham aldı. Baykal, annelere özel tavsiyelerde bulunurken, etkinliğin atmosferine renk kattı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de Derya Baykal ve tüm katılımcılara teşekkür ederek hepsinin Anneler Günü’nü kutladı.

“Çalışan annelerimizi biraz daha rahatlattığımız bir süreci getireceğiz”
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Tuzla’da annelerimizin sosyalleşebileceği, çalışabileceği, mutlu olabileceği yeni alanları belediyenin inşa ettiği bir sisteme kavuşturuyor olmayı diliyorum. Bu beş yılda bunları yapacağım. Beşinci yılın sonunda sizler de göreceksiniz; annelerimiz bugünden daha mutlu olabileceği sosyalleşme alanlarına erişecek. En büyük hedeflerimizden birisi de kreşler; 17 mahallemize 17 ayrı kreş açarak çalışan annelerimizi biraz daha rahatlattığımız bir süreci getireceğiz. İyi ki varsınız, fedakarlığınızı biliyorum. Her çocuk annesinin fedakarlığını hisseder ve her çocuğun dünyası da aslında annesi kadar. Dolayısıyla hepinize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan annelerden Derya Özgün, Derya Baykal’ı sosyal medyadan takip ettiğini ve bu etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Anneler Günü coşkusunun yaşandığı etkinlik, katılımcılar arasında büyük beğeni topladı. Tuzla Belediyesi, annelere yönelik düzenlediği etkinliklerle toplumda özel günleri unutulmaz kılmaya devam ediyor.

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