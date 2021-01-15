Tuzla’da balık tezgâhlarına hamsi boyu denetimi

Denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için Tuzla’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri balıkçı tezgâhlarını denetledi.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı ve satışı gerekmektedir. Özellikle hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için tüm Türkiye’de başlayan denetimler Tuzla’da da devam ediyor. Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri semt pazarlarını her gün denetliyor. Yayla Mahallesi’nde kurulan semt pazarında bulunan balıkçılarda hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçtü. Ayrıca pazar içerisinde uyulması gereken Koronavirüs tedbirleri de denetlendi.

“Balıkların boylarını kontrol ettik”

Tuzla Belediyesi’nde zabıta komiseri olarak görev yapan Eyüp Turan, “Semt pazarlarında, sabah kurulmasından akşam toplanmasına kadar denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmesi ve iyi hizmet yapabilmeleri için görev yapıyoruz. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile balıkçı tezgâhlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgâhlarını denetliyoruz. Semt pazarlarının ise her gün denetimini yapıyoruz” dedi.

