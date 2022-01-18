Tuzla'da bir vakfın misafirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir vakfa ait misafirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan misafirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.



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