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Tuzla’da çatı yangını: Bina sakinleri tahliye edildi

15.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da 4 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatı alev alev yandı. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı.

Çatıdan yükselen alev ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

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yangın Tuzla

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