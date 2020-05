Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’nın her köşesindeki temizlik, yenileme ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürerken, Tuzla Deresi ekipler ve iş makinalarının katıldığı kapsamlı çalışmayla temizlendi.

Tuzla Deresi, E-5 altı kısmının İSKİ alanında kalan İstasyon Mahallesi ile Evliya Çelebi Mahallesi arasındaki bölümü, her yıl düzenli olarak yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri ve iş makinalarınca temizlendi.

Tuzla Belediyesi’ne ait, dere temizliğinde kullanılan özel iş makinalarınca yapılan temizleme çalışmaları ile, İstasyon Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi arasında bölüm içindeki atıklar toplandı. Dereden çıkarılan atıklar kamyonlarla taşındı. Çalışma ile, dere ve etrafı temizlenirken aynı zamanda, derenin geçtiği alanda bulunan parklarda da temizlik, düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Tuzla Deresi’nin geçtiği bölgelerde bulunan parklardaki ağaçların budamasının da yapıldığı çalışma kapsamında ayrıca sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Şehrimizin çehresini her zaman güzelleştirmeye gayret ediyoruz diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “COVID 19 sürecindeki mücadeleye destek olan çalışmalarla çevre temizliğine azami özen gösteriyoruz. Dönemsel çalışmalarla beraber, normalleşme sürecine hazırlıkları da kapsayan çalışmalarımız, şehrimizin ciğerleri olan yeşil alanları koruyoruz. COVID 19 süreci bizlere parklarda geçirilen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımız güven ve huzur içinde vakit geçirebilsin diye parklarımızın temizliklerini yaparken, iyileştirmelerini de gerçekleştiriyoruz. Daha güzel bir Tuzla çocuklarımız için ortak sorumluluğumuzdur. Bu konuda durmadan çalışacağız.” dedi.

Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması gibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.