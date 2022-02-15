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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

15.02.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, pres makinesinde meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangından ötürü çevreye yoğun duman yayıldı.

Dumanı fark eden bazı vatandaşlar tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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