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Tuzla’da hafriyat kamyonu devrildi, vatandaşlar yardıma koştu

22.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Kazaya tanık olan vatandaşlar kamyon şoförünü araç içinden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kazaya tanık olan başka bir kamyon sürücüsü de devrilen kamyonu ve şoförü kurtarma çalışmalarını “eyvah eyvah şimdi oldu kaza, koşun ben de geliyorum” şeklinde konuşarak telefon kamerası ile kayda aldı.
Kaza, Tuzla’da dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilerek yolda yan yatan hafriyat kamyonunun şoförü araç içerisinde sıkıştı. Kamyon kasasındaki toprak ise dökülerek yolun bir kısmını kapladı. Kazaya tanık olan diğer hafriyat kamyonu şoförleri ve araç sürücüleri, devrilen kamyonun yanına gelerek şoförü kurtarmak için çaba sarf etti. Kimisi kamyonun kabininin üzerine çıkarken kimisi de camı kırmak için çekiç aradı.

Geriden gelen bir kamyon şoförü, kaza meydana geldikten hemen sonra cep telefonunu çıkararak devrilen kamyonu ve vatandaşların şoförü kurtarma çabasını kayda aldı. Adeta bir spiker gibi kazayı anlatan kamyon şoförü, “eyvah eyvah arkadaşlar bakın şimdi oldu kaza, koşun koşun, ben de geliyorum yetişiyorum” diyerek devrilen kamyonun yanına gitti.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Araç içerisinden kurtarılan kamyon şoförünün ise kazayı hafif yaralı atlattığı öğrenildi.

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