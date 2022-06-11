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Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

11.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde, F.K. idaresindeki 34 UE 1615 plakalı ve H.K. yönetimindeki 34 GB 8302 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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