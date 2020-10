Tuzla’da kedilere tripleks kedi evleri

Tuzla Belediyesi, sokaklarımızın sevimli sakinlerinin güvenli, konforlu ve sağlıklı şartlarda yaşaması için tüm gücüyle çalışıyor. Belediye tarafından oluşturulan 270 gönüllüyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlarken, 81 adet mama ve su istasyonu, 80 köpek kulübesi, 170 tripleks kedi evi ile görkemli hayatlarına huzur içinde devam ediyorlar.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını her alanda sürdüren Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Can dostlar için adeta seferberlik başlatan Tuzla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 270 kent gönüllüsüyle birlikte, sokak hayvanlarına mama desteği sağlarken, ilçenin tamında 81 adet mama ve su istasyonu, 80 köpek kulübesi, 170 adet, birçoğu denize nazır tripleks kedi evleri ile görkemli hayatlarını huzur içinde sürdürmelerini sağlıyor.

"Sevimli dostlarımızla şehrimizde mutluyuz"

Tuzla’da kedi evlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Merhamet, sevgi ve paylaşma duygusuyla, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız, kent hayatının da keyifli yanlarını oluşturuyor. Şehrimizin her köşesindeki parklarla beraber özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu Tuzla sahil alanında bulunan kedi evlerimizde yaşayan can dostlarımız artık bizler için birer komşu oldu. Minik dostlarımız için özel olarak yaptığımız kedi evlerinin yanı sıra, yürüttüğümüz bütün hizmetlerimizi hayvan severlerle birlikte genişleterek devam ettiriyoruz. İlçemizde bulunan patiparklar, mamatikler ve kedi evlerinin yanı sıra Gönül Elleri Çarşısı’na kayıtlı çocuklarımızın kendi el emekleri ile özel olarak hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara asarak örnek bir çalışma daha yaptık. Biz, Tuzla’da hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Sevimli dostlarımızla şehrimizde mutluyuz” dedi.