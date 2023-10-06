Tuzla’da lüks araç yüklü tır alev alev yandı, dorsedeki 6 araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Arıfat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BCJ 936 plakalı tır dorsesinde sıfır ve elektrikli 6 tane lüks otomobil ile ilerlerken bilinmedik bir sebepten dolayı taşıdığı elektrikli araçların bir tanesinden alevler çıkmaya başladı. Araçlardan duman çıktığını gören tır şoförü hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ama alevler kısa bir sürede büyüyerek 6 araca birden sıçradı. Tır şoförü yangını söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında tır dorsesi ve üzerindeki 6 lüks araç söndürüldü. Araçlar küle dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım,

"Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Dedik belki yarış pistindeki araçlar kaza yaptı sandık ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı. Teker teker hepsine yangın sıçrama yaptı" dedi.

