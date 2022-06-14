Tuzla'da makine arızası yapan kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde makine arızası yapan 145 metre boyundaki kuru yük gemisi emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde makine arızası yaşayan 145 metre boyundaki SMP ARKHANGELSK isimli kuru yük gemisi, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve ŞARK Römorkörümüz refakatinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.



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