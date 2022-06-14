YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla'da makine arızası yapan kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

Tuzla'da makine arızası yapan kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

14.06.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da makine arızası yapan kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde makine arızası yapan 145 metre boyundaki kuru yük gemisi emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde makine arızası yaşayan 145 metre boyundaki SMP ARKHANGELSK isimli kuru yük gemisi, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve ŞARK Römorkörümüz refakatinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştuİstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştu
Mersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdiMersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Tuzla

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.