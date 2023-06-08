Tuzla’da otomobil içindeki kişilere yumruk ve sopayla saldırdılar

Otomobildeki iki kişinin araçtan inip karşılık vermemesi ile olay sonlandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla’da Aydınlı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 4 kişi, diğer otomobilde bulunan iki kişiye yumruklarla ve sopa ile saldırdı, ‘in aşağıya’ diye bağırarak hakaretler etti. Çevredekiler ise şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Otomobilde bulunan iki kişinin araçlarından inip karşılık vermemesi ile olay sonlandı. Şahıslar saldırdıkları kişilere hakaretlerde bulunarak araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

