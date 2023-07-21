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Tuzla'da otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

21.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Talas Sokak'ta seyir halinde olan 54 TT 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrularak bir binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu yaralanan Y.T. ve K.T, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla Otomobil kaza

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