YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

08.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyorİstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor
Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyorOsmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor
Erzurum’da art arda depremler korkuttuErzurum’da art arda depremler korkuttu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tuzla İETT

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Çarşamba

Şi̇şli̇ Sihhat Eczanesi̇
Sisli
Şükrübey Eczanesi̇
Atasehir
Şeza Eczanesi̇
Bagcilar
Şanal Eczanesi̇
Sultangazi
İstanbul Eczanesi̇
Kagithane
İpek Eczanesi̇
Esenyurt
İni̇stanbul Eczanesi̇
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.