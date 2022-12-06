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Tuzla’da poligonda 8 bin TL’lik silah hırsızlığı kamerada

06.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da poligona gelen bir grup gençten biri, gözüne kestirdiği ‘airsoft tabanca’ diye tabir edilen, piyasa değeri 8 bin TL olan silahı beline koydu, ardından bağcık bağlama numarasıyla eğilerek kaçtı.

Tuzla’da poligonda 8 bin TL’lik silah hırsızlığı kamerada

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, poligona gelen bir grup genç, tüfek ile atış yaparken gençlerden biri ise gözüne kestirdiği 8 bin lira değerindeki ‘airsoft tabanca’ diye tabir edilen silahı, etrafı kolaçan ettikten sonra kimseye çaktırmadan beline koydu. Ardından bağcık bağlama numarasıyla eğilerek kaçtı. Hırsızlığa uğradıklarını yaklaşık yarım saat sonra fark eden iş yeri yetkilileri, silahı çalan gençten şikayetçi olmadı.

“TABANCANIN MALİ DEĞERİ 8 BİN LİRA”

Konu hakkında konuşan iş yeri çalışanı İsmail A., “3 tane çocuk geldiler. Silahlarla atış yapmak istediler. “Atış yapacak mısınız” dedim, “yapacağız” dediler. “Paranız var mı” dedim. “Var” dediler. 200 lira nakit verdiler. Parayı aldık. 1 numaralı çocuk atış yaparken, diğer çocuk silahı buradan aldı ve gitti. 20 dakika sonra olayın farkına vardık. Tabancanın mali değeri 8 bin lira civarında. Çok büyük değillerdi, yaşları 13,14 idi. Yetkililerin bunları takip etmeleri lazım. Milletin canını yakıyorlar. Burada bazen yoğunluk oluyor. Farkına varamıyoruz. Tek kişi olduğumuzda kasaya falan saldırıyorlar. Yetkililerden bunların önlenmesini talep ediyoruz. Şu an şikayetçi olmadık ama biraz daha takip ediyoruz. Şifa Mahallesi’nde oturuyorlar dediler ama tabii şikayetçi de olabiliriz. Allah’a havale ediyorum. Ne diyelim anası babası sahip çıksın bunlara. Silahın buradan çalınmasıyla 3,4 günlük emeğimiz gitti“ dedi.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; gencin etrafı kolaçan ettikten sonra tabancayı beline koyduğu, ardından bağcık bağlama numarasıyla eğilerek kaçtığı, diğer arkadaşlarının da peşinden gittiği görülüyor.

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