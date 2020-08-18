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Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Tuzla’da bir araya gelmesi neredeyse imkansız olan ticaret, konut ve turizm imarlı yaklaşık 27 bin metrekare alanda, E-5 karayolu demir yoluna komşu, Marmaray’a yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 10 dakika ve Eskihisar feribot iskelesi ile Pendik hızlı feribot iskelesine sadece 15 dakika mesafede yer alan bu arsa şimdiden yatırımcılara cazip kar oranları ve hızlı satış fırsatlarıyla göz kırpıyor.İçinde bulunulan dönem itibari ile iletişim ve ulaşım yollarının kavşağı olan bir noktada, uluslararası bir yol üzerinde ve İstanbul’un giriş kapısındaki konumu ile avantajlar sunan arsa, yatırım geri dönüşümü ile kendisini kısa sürede gösterecek bir cazibeye de sahip.İstanbul’un göz bebeği ilçelerinden, Kocaeli, Bursa ve Yalova’ya komşu olan Tuzla ayrıca yılda 25 milyon turistin ziyaret ettiği Marina ile eşsiz cazibe merkezlerine de sahip.

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da bir araya gelmesi neredeyse imkansız olan ticaret, konut ve turizm imarlı yaklaşık 27 bin metrekare alanda, E-5 karayolu demir yoluna komşu, Marmaray’a yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 10 dakika ve Eskihisar feribot iskelesi ile Pendik hızlı feribot iskelesine sadece 15 dakika mesafede yer alan bu arsa şimdiden yatırımcılara cazip kar oranları ve hızlı satış fırsatlarıyla göz kırpıyor.
İçinde bulunulan dönem itibari ile iletişim ve ulaşım yollarının kavşağı olan bir noktada, uluslararası bir yol üzerinde ve İstanbul’un giriş kapısındaki konumu ile avantajlar sunan arsa, yatırım geri dönüşümü ile kendisini kısa sürede gösterecek bir cazibeye de sahip.
İstanbul’un göz bebeği ilçelerinden, Kocaeli, Bursa ve Yalova’ya komşu olan Tuzla ayrıca yılda 25 milyon turistin ziyaret ettiği Marina ile eşsiz cazibe merkezlerine de sahip. İlçede bulunan 7 özel üniversite ile 50 binden fazla üniversite öğrencisinin yaşadığı Tuzla tam bir eğitim kenti.
Tuzla, İstanbul’da bulunan uluslararası ölçekli çalışan çok uluslu şirketlerin çokça bulunduğu 5 mega organize sanayisine de ev sahipliği yapıyor. Organize sanayi bölgelerine 15 dakika mesafede olan bu alan turizm imarı ile de büyük avantajları yatırımcılara sunuyor. Ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan ve milli teknoloji merkezlerinden olan ve onlarca tersaneye ev sahipliği yapan tersaneler bölgesi ise bölgeye sadece 10 dakika uzaklıkta.
Konum, alan, büyüklük ve imar durumu ile birçok avantajı aynı anda sunan bu arsa şimdi yatırımcılarını bekliyor.
Arsanın özellikleri ise şöyle:
"Tuzla Merkez İstasyon mahallesinde bulunan 8193 parsel 26.191,78 m2 yüz ölçüme sahip. Piri Reis ve Araplar Caddesine cephe. Vasfı arsa olup Ticaret + Konut + Turizm imarlı. Yapılaşma da emsal 1,50 olup Yençok: Z+5 kat şeklinde. Tuzla tren istasyonuna, Devlet Hastanesine, Belediye ve Kaymakamlık Binasına E-5’e ve Tuzla Hatboyu caddesine yakın konumda."

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