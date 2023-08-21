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Tuzla'da uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

21.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Tuzla'da 447 kilo 510 gram sıvı uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2'si tır 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bidonlar içerisinde sıvı halde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20 Ağustos 2023 tarihinde Tuzla İlçesi’nde biri binek araç, ikisi ise tır olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir. Yapılan operasyon sonucunda 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin görüntüleri, "Tebrik ederim" notuyla alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gözaltı Tuzla uyuşturucu İstanbul Valiliği operasyon

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