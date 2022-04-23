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Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

23.04.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler yan yolda Pendik yönüne giden 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı panelvana çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçtaki sürücü ile iki yolcuyu yaralı olarak çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralanan 2'si ağır 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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