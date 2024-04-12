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Tuzlaspor Kulübü, yabancı hakem istemediğini açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2024 19:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, yabancı hakeme karşı olduklarını duyurdu.

Tuzlaspor Kulübü, yabancı hakem istemediğini açıkladı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kaostan beslenen ve kendi başarısızlıklarını kamufle etmek için gündem değiştirmeye çalışan bazı kulüp başkanlarının ısrarla gündeme getirdiği yabancı hakem tartışmalarını iyi niyetli görmüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kuşkusuz hakem hataları yaşanıyor. Biz bunları futbolun doğasının gereği olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor Kulübü, yaptığı açıklamada yabancı hakem tartışmasını da kesin bir dille reddederek, "Hatalarını ve eksiklerini kabul etmekle beraber, Türk hakemlerine olan güvenimizin tam olduğunun altını çiziyoruz. Yabancı hakem olayını tartışmak bile bu ülkenin insanlarına hakarettir. En üst ligden amatöre kadar binlerce hakemi ne yapacaksınız? Onların emeğine, hayallerine, ailelerine yazık değil mi? Madem Türk hakemlerine ve Türk insanına güvenmiyorsunuz, o zaman siz de gidip yabancı liglere katılın. Türk futbolu ve Türk hakemliği, bazı kulüp başkanlarının egosunu tatmin etmenin dışında hiçbir faydası olmayan bu anlamsız tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır." denildi.

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