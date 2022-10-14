Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz."
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