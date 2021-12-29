TV+ abonelerine, 31 Aralık'tan 3 Ocak’a kadar tüm içerikler ücretsiz

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, yeni yılın ilk günlerinde kullanıcılarına sunduğu sınırsız içeriklerle yeni yılı eğlenceli hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ aboneleri, üç gün üç gece platformdaki içerikleri ücretsiz izleyebilecek. 31 Aralık Cuma sabahı başlayacak kampanya ile platformda yer alan içeriklerin tamamı 3 Ocak sabahına kadar tüm abonelerin erişimine açık olacak.

TV+’ın 2021 yılı verileri de açıklandı. TV+, 2021 yılını da televizyon severlerin büyük ilgisi ile tamamladı. Dünyaca ünlü dizi ve filmlerin yanı sıra spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin içerikleriyle yoğun bir izlenme dönemi geçiren TV+’ı en fazla izleyen illerin başında İstanbul yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

- 2021’de aksiyon filmlerine yoğun ilgi

2021 yılının en çok ilgi gören filmleri arasında Avangers: Endgame, Tenet, Joker yer aldı.

Kral Şakir televizyon dizisinden uyarlanan Kral Şakir Korsanlar Diyarı ve Kral Şakir Oyun Zamanı çizgi dizileri ile oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven küçük bir çocuğun hikayesini anlatan Toy Story animasyon filminin dördüncü serisi Toy Story:4 de 2021 yılında en fazla izlenen çocuk filmleri arasında yer aldı.

- Dünyanın takip ettiği diziler 2021 yılında da TV+’taydı

Dünyaca ünlü dizileri kataloğuna ekleyerek kendini sürekli geliştiren TV+’ta 2021 yılında en çok izlenen diziler arasında Romulus, Person of Interest yer aldı. 2021 yılında TV+’ta izlenen diğer diziler arasında Liar, Love Life, Younger da bulunuyor.

- F1 şampiyonluk heyecanı TV+’tan izlendi

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+’ta 2021 yılının en çok izlenen spor içeriği, tarihi Formula 1 sezonunun final yarışı oldu. Abu Dhabi’deki yarışta Red Bull Racing takımı pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasındaki çekişme sporseverleri TV+ ekranlarına kilitledi. Verstappen’in şampiyonluğu ile biten mücadele sonrasında TV+’ta en çok takip edilen bir diğer spor içeriği ise Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a geri dönüşü sonrasında çıktığı ilk Premier League maçı oldu. Futbolseverler, 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan Manchester United-Newcastle United maçının tüm heyecanını TV+’ta yaşadı.

