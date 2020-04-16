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TV8 yorumcuları: Acun’un uyarısı Nisa’ya doping olmuş

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa'ya tepki göstermişti. Tepkinin oyunda oynamak istememesi Acun'a bile 'pes' dedirtmişti. Bu olaydan sonra TV8 yayınında ilginç bir yorum yapıldı.

TV8 yorumcuları: Acun’un uyarısı Nisa’ya doping olmuş

Dün akşam Survivor’da çeyrek final için kritik öneme sahip olan bireysel sembol oyununu erkeklerde Ersin Korkut, kadınlarda ise Nisa Bölükbaşı kazandı. Birer sembol sahibi olan yarışmacılar, oyun sonrasında da büyük bir sevinç yaşadı. Survivor Ekstra yorumcuları iki oyuncuyu bu başarılarından dolayı canlı yayında tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan voleybol oyununda, oyuna çıkmak istemeyen Nisa Bölükbaşı’nın bireysel sembol oyunundaki başarısını değerlendiren Ekstra yorumcuları, voleybol maçı sonrası Acun Ilıcalı’nın sert şekilde uyardığı Nisa’nın kendisine geldiğini ve hatasının farkına vardığını dile getirdi. Murat Özarı Nisa için, ‘Acun’un yaptığı konuşma doping etkisi yaratmış’ dedi.

Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa'ya tepki göstermişti. Acun Ilıcalı, “Survivor’da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi” diyerek çıkışmıştı.

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Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı dominik, Acun Ilıcalı nisa,

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