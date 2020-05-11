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  4. TVF Başkanı açıkladı! Voleybolda ligler tescil edildi

TVF Başkanı açıkladı! Voleybolda ligler tescil edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, koronavirüs nedeniyle liglerin son haliyle tescil edildiğini duyurdu.

TVF Başkanı açıkladı! Voleybolda ligler tescil edildi

Voleybol erkek ve kadınlar liglerinden kalan play-off maçları oynanmayacak. Üstündağ, liglerde küme düşme olmayacağını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik." açıklamasını yaptı.

Mehmet Akif Üstündağ, "Küme düşme kaldırıldı, gelecek sezon erkek ve kadın ligleri 16 takımla oynanacak. Yeni sezonu Eylül ayında oynatmayı planlıyoruz. Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Karara göre liglerden şampiyon çıkmayacak, küme düşme olmayacak, alt ligden gelen 4 takım da kadın ve erkek liglerine dahil edilecek.

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