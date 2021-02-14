TVF Erkekler 1. Ligi: Yeni Kızıltepe Spor: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Gurubu 15. hafta mücadelesinde Yeni Kızıltepe Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’a set vermeden 3-0 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2020-2021 1.Lig Erkekler B Grubu’nda yer alan Yeni Kızıltepe Spor Erkek Voleybol Takımı, ligin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip Yeni Kızıltepe Spor, (25-16) (25-22) (25-13) setlerle Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek bu haftayı da 3 puanla bitirdi.

Kızıltepe temsilcisi 10 galibiyet, 5 mağlubiyetle 33 puanla ligin 4’üncü sırasında bulunuyor.

Kızıltepe temsilcisi ligin 16. haftasında 21 Şubat’ta Şanlıurfa Büyüşehir Belediyespor’a konuk olacak.

