TV+'ta spor şöleni kasımda da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en önemli futbol liglerindeki derbiler, Kasım ayında TV+’ta futbolseverlerle buluşuyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+’ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor.
Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A’nın heyecanı TV+’ta futbol severlerle buluşuyor. Premier Lig’de Manchester derbisi mücadelesi 6 Kasım’da TV+’ta yaşanacak. Ronaldo’lu Manchester United, evinde Pep Guardiola’nın Manchester City’sini ağırlayacak.
Televizyon platformu TV+’ta ayrıca Serie A’da sonucu en çok merak edilen derbilerden biri daha futbolseverlerle buluşacak. 7 Kasım’da Milan ile Inter’i karşı karşıya getirecek maç canlı yayınla TV+’ta olacak.
TV+’ta kasım ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Kasım ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar TV+’ta basketbolseverlerle buluşacak.
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1’in Meksika, Brezilya ve Katar Grand Prix’lerinin heyecanı da TV+’ta yaşanacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz