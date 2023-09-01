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TWENTE FENERBAHÇE MAÇI! UEFA Avrupa Konferans Ligi Twente Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31.08.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twente Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlandı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi ile oynadığı ilk karşılaşmadan 5-1 galip gelerek avantaj sağlamayı başaran İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, De Grolsch Veste'de oynanan müsabakadan, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti. Peki, Twente Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlandı?

Twente Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Konferans Ligi play-off turunun 2. karşılaşmasında 30 bin 205 seyirci kapasiteli De Grolsch Veste stadında Hollanda ekibine konuk oldu. İlk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılan sarı-lacivertliler sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı. Twente Fenerbahçe maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Twente Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve 11'leri...

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Twente Fenerbahçe maçı bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 20.00'de başladı.

Maç, 30 bin 205 seyirci kapasiteli De Grolsch Veste'te oynandı.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Twente 11'i: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde

Fenerbahçe 11'i: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent (Tadic), Dzeko (Umut)

KADIOĞLU KADRODA YOK

Twente ile yapılan ilk karşılaşma sonrası kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.


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