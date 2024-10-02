Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting'den Fenerbahçe mi? Manchester City mi? sorusuna flaş yanıt! ''Jose Mourinho değişik bir karakter ama...''

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joseph Oosting açıklamalarda bulundu.

İşte Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting'in açıklamaları;

''MANCHESTER UNİTED'IN BİZİ KÜÇÜK GÖRMESİ DAHA İYİ OLDU''

"Geçen hafta Manchester United'a karşı gösterdiğimiz performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Manchester United bizi küçük görebilir ama bu bizim için daha iyi bir his oldu. Geçen hafta çok güzel oynadık ve bunu devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Fiziksel olarak güçlü bir kadroları var. Çok önemli, dünya çapında çok ünlü bir teknik direktörleri var. Oyunculardan neler bekleyebileceğini çok iyi biliyor."

''JOSE MOURINHO'YA BÜYÜK SAYGIM VAR''

Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim.

''DEĞİŞİK BİR KARAKTER''

Mourinho'ya çok saygım var, değişik bir karakter. Kendisini nasıl ifade ettiği konusu bence çok güzel. Bize kolay gibi bakmıyordur. Kendisi çok iyi hazırlanan bir hoca. Twente'ye karşı iyi hazırlanmıştır."

MANCHESTER CITY Mİ FENERBAHÇE Mİ?

''her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor. Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem. Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester Unitad'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak."