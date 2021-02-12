SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Tyasha Harris forma giyemeyecek

Tyasha Harris forma giyemeyecek

12.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tyasha Harris forma giyemeyecek

Bellona Kayseri Basketbol takımının ABD’li oyuncusu Tyasha Harris, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında Tyasha Harris bu hafta forma giyemeyecek.

Lige verilen milli arada ülkesine giden ve henüz Kayseri’ye dönüş yapmayan ABD’li oyuncu Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.

Harris, önümüzdeki hafta içi Kayseri’ye gelerek takıma katılacak. Bu sezon hem ligde hem de EuroCup’ta takımın en skorer oyuncusu olan Tyasha Harris, ligde 18 maçta görev alıp 359 sayı üretti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Fenerbahçe Beko'dan ligde 15. galibiyetFenerbahçe Beko'dan ligde 15. galibiyet
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Sana ne benim futbolcumdan

Sana ne benim futbolcumdan

PFDK'dan F.Bahçe'ye şok ceza! Hak mahrumiyeti...

PFDK'dan F.Bahçe'ye şok ceza! Hak mahrumiyeti...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Diğer Haberler

Tyasha Harris forma giyemeyecek

Tyasha Harris forma giyemeyecek

CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı

CSKA Michael Eric'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko'dan ligde 15. galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan ligde 15. galibiyet

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds

Haftanın MVP'leri Micic ve Reynolds

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Anadolu Efes, ligde doludizgin devam ediyor

Anadolu Efes, ligde doludizgin devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.