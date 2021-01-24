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Tyasha Harris yine zirvede

24.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Tyasha Harris yine zirvede

Bellona Kayseri Basketbol FIBA EuroCup Women A Grubunda oynadığı 3 maçta toplam 263 sayı üretti.

Bellona Kayseri Basketbol FIBA EuroCup Women A Grubunda oynadığı 3 maçta toplam 263 sayı üretti. En skorer oyuncusu ise 78 sayı ile Tyasha Harris oldu.
FIBA EuroCup Women A Grubunda çıkarak bir üst tura yükselen Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımında 10 oyuncu görev yaptı. 10 oyuncudan 7’si bütün maçlarda oynayıp sayı üretirken 3 isim ise süre almalarına rağmen sayı üretemedi.
Sarı-Kırmızılı takımda 78 sayı ile en skorer isim Amerikalı Tyasha Harris oldu. Harris’i Kalani Brown, Mikiah Harrigan, Maja Miljkovic ve Melis Gülcan takip etti. Zeynep Öykü Kalbisagde, Sevgi Tonguç ve Gülse Uğur ise sayı üretemeyen isimler oldular.
Bellona Kayseri Basketbol takımının EuroCup A Grubu’nda oynadığı maçlmarda sayı üreten isimler şunlar:
Tyasha Harris: 78 sayı
Kalani Brown: 60 sayı
Mikiah Harrigan: 36 sayı
Maja Miljkovic: 32 sayı
Melis Gülcan: 29 sayı
Ayşegül Günay: 20 sayı
Esra Ural Topuz: 8 sayı

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