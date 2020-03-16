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TYB tarafından düzenlenen Mesnevi Okumalarına bir süre ara verilecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Mesnevi Okumalarına, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verilecek.TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beri korona virüsüyle ilgili tartışmalar whatsapp guruplarımızda devam ediyor.

TYB tarafından düzenlenen Mesnevi Okumalarına bir süre ara verilecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen Mesnevi Okumalarına, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre ara verilecek.
TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beri korona virüsüyle ilgili tartışmalar whatsapp guruplarımızda devam ediyor. Türkiye’deki mevcut durum tedbir alma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizin tek bir ferdinin bu virüsten etkilenmemesi adına yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımın da görüşlerine başvurarak Mesnevi Okumalarına durum normale dönünceye kadar ara vermenin doğru olacağı kararına varmış bulunuyoruz. Ayrıca her hafta Pazar günleri yapmakta olduğumuz Diyanet Gençlik Merkezindeki toplantılarımız da durum normale dönünceye kadar askıya alınmıştır.” dedi.

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