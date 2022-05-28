TYB'nin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2021 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, Yedikule Hisarı'ndaki törende sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 41. kez verilen bu ödülleri yılın yazarlarını, fikir adamları ve sanatçılarının değerlendirilmesi olarak gördüğünü söyledi.

Doğan, 1200'den fazla yazar, fikir adamı ve sanatçının bu ödülü yıllar içinde aldığına dikkati çekerek, "Edebiyatın sanatın her alanında bu değerlendirme sonucunda ödül almış ülkemizin çok seçkin şahsiyetleri var. Hem en eski hem de en köklü olması hasebiyle de ödül doğuran bir ödül sistemi olduğu görüşündeyim." dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da TYB gibi Türkiye'nin köklü kültür kurumlarından birini Fatih'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Fatih ilçesinin birçok sanatçıya ilham verdiğini ve sanatçılar için önemli bir yer olduğunu söyledi.

- "Bu çeşitlilikte ve etki gücünde bir ödül hala yok"

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise TYB'nin ödül törenin 41 yıldır istikrarla devam ettiğini belirtti.

Arıcan, TYB ödüllerinin müstesna bir yeri olduğunu herkesin kabul ettiğine işaret ederek, "Kültür, fikir, sanat hayatımız için ilk olan bu ödüllerde, takdir etme süreçlerinin farklı boyutlarda olması sevindirici. Bu kapsamda bu çeşitlilikte ve etki gücünde bir ödül hala yok diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Son yıllarda ödül alacakları belirlerken zorlandıklarına değinen Arıcan, ödül alan tüm sanatçı, yazar ve fikir adamlarını tebrik ederek sözlerine son verdi.

Organizasyona, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ödüle layık görülen yazar, şair ve akademisyenler katıldı.

Ödül töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı da okundu.

- Ödüller sahiplerini buldu

Hikaye dalında "Aynı Yağmur" kitabıyla Selma Aksoy Türköz, şiir dalında "Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu" kitabıyla Adem Turan, roman dalında "Kumru ve Gölge" eseriyle İlknur Demirci, deneme dalında "Arınma Zamanlarına" kitabıyla Selvigül Kandoğmuş Şahin, araştırma dalında "İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü" eseriyle Sait Mermer, fikir dalında "Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi" eseriyle Murat Erol, inceleme dalında "Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri" eseriyle Murat Çelik, hatıra dalında "Ben de Öğretmendim" eseriyle Mehmet Kahraman, gezi dalında "Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye" kitabıyla Taha Kılınç, edebi tenkit dalında "Akıp Gidenin Cazibesi" kitabıyla Yılmaz Daşcıoğlu, tercüme dalında Edith Wharton'ın "Kısa Öykü ve Roman Sanatı İçin Klasik Bir Rehber Kurgu Sanatı" eserindeki tercümesiyle Ayşe Işın Kirenci, biyografi dalında "Ensar Ruhlu Muhacir" kitabıyla Rıfat Yörük, dil alanında "Osmanlı Şiiri Kılavuzu" eseriyle Ahmet Atilla Şentürk, şehir kitapları alanında "Zaman İçinde Mekan" eseriyle Bilal Can, çocuk yayınlarında "Duvarın Ardı - Dünyanın Son İnsanları" eserleriyle Tuğba Coşkuner bu yılın ödül alan isimleri oldu.

- "Basın yayın alanında da ödüller sahiplerine teslim edildi"

Basın alanında da "Basın Fıkra" kategorisinde Takvim gazetesinden Ergün Diler, dergi yayıncılığında Post Öykü, Türk Müziği'nde "Dest-i Kevser" albümüyle Ender Doğan, Halk Kültürü dalında "Kültürümüzde Dini ve Cengi Hikâyeler" eseriyle Doğan Kaya, Klasik Sanatlar alanında "Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri" eseriyle Fatih Özkafa, sinema alanında "Komşuluk Halleri" filmiyle Danis Tanoviç, TV Belgesel dalında "Tarihin Efsaneleri" belgeseliyle TRT, TV Dizi dalında TRT 1'de yayınlanan "Kıbrıs: Zafere Doğru", Radyo Programı dalında "Doğru Söze Ne Denir?" programıyla Semerkand Radyo'ya verildi.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde TBMM Yayınları, Özel yayıncılık kategorisinde Fecr Yayınları, Yayıncılık Özel ödülünü "Büyük Felsefe Lügatı" eseriyle Recep Alpyağıl, Elektronik Yayıncılık kategorisinde de "http://www.kitaphaber.com.tr" ödül aldı.

Üstün hizmet ödüllerine ise Yavuz Bülent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu ve Necmettin Turinay layık görüldü.

Program, ödül alan katılımcıların protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

