Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakip Arslanbek Makhmudov, yayın adresi Netflix

Eski Dünya Şampiyonu Tyson Fury, Nisan ayında İngiltere'de Arslanbek Makhmudov ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Boks dünyasının renkli ve tartışmalı figürü Tyson Fury, emeklilik kararından geri dönerek hayranlarını sevindirdi. 37 yaşındaki İngiliz boksör, 11 Nisan'da İngiltere'de Arslanbek Makhmudov ile karşı karşıya gelecek. Fury'nin bu maçı, Oleksandr Usyk'e karşı 2024 Aralık ayında yaşadığı mağlubiyetin ardından ilk mücadelesi olacak.

Fury'nin geri dönüşü, boks camiasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle maçın Netflix üzerinden yayınlanacak olması, Fury'nin popülaritesini ve erişim alanını daha da artıracak gibi görünüyor. Bu durum, uzun zamandır beklenen Anthony Joshua – Tyson Fury maçının da Netflix platformunda gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar, Fury'nin Netflix ile anlaşmasının Joshua ile yapılacak dev bir maçın önünü açtığına inanıyor.

Arslanbek Makhmudov ise Fury için ciddi bir sınav olacak. 36 yaşındaki Rus boksör, kariyerinde çıktığı 23 maçın 21'ini kazanmayı başardı. Güçlü fiziği ve agresif dövüş stiliyle tanınan Makhmudov, Fury'i zorlayacak bir rakip olarak görülüyor. Fury'nin menajeri Spencer Brown, dövüşün organizasyonunda Frank Warren'ın da yer aldığını ve Warren'ın DAZN ile olan yayın anlaşmasına rağmen bu maçta aktif rol oynayacağını belirtti. Bu açıklama, Fury'nin kariyerindeki uzun süredir devam eden işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Tyson Fury'nin ringlere geri dönüşü, boks dünyası için heyecan verici bir gelişme. Arslanbek Makhmudov ile yapılacak maç, Fury'nin form durumunu görme fırsatı sunarken, aynı zamanda Anthony Joshua ile olası bir maçın da zeminini hazırlayabilir. Netflix'in bu maçı yayınlayacak olması, boks sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Boks severler, 11 Nisan'ı merakla bekliyor.