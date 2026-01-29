SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakip Arslanbek Makhmudov, yayın adresi Netflix

Boks dünyasının merakla beklediği haber sonunda geldi. Tyson Fury, emeklilik kararından vazgeçerek ringlere geri dönüyor. Fury'nin rakibi, Rus boksör Arslanbek Makhmudov olacak. Mücadele, Netflix üzerinden yayınlanacak ve bu durum Anthony Joshua ile olası bir maçı da gündeme getirdi.

Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakip Arslanbek Makhmudov, yayın adresi Netflix
Burak Kavuncu

Eski Dünya Şampiyonu Tyson Fury, Nisan ayında İngiltere'de Arslanbek Makhmudov ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Boks dünyasının renkli ve tartışmalı figürü Tyson Fury, emeklilik kararından geri dönerek hayranlarını sevindirdi. 37 yaşındaki İngiliz boksör, 11 Nisan'da İngiltere'de Arslanbek Makhmudov ile karşı karşıya gelecek. Fury'nin bu maçı, Oleksandr Usyk'e karşı 2024 Aralık ayında yaşadığı mağlubiyetin ardından ilk mücadelesi olacak.

Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakip Arslanbek Makhmudov, yayın adresi Netflix 1

Fury'nin geri dönüşü, boks camiasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle maçın Netflix üzerinden yayınlanacak olması, Fury'nin popülaritesini ve erişim alanını daha da artıracak gibi görünüyor. Bu durum, uzun zamandır beklenen Anthony Joshua – Tyson Fury maçının da Netflix platformunda gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar, Fury'nin Netflix ile anlaşmasının Joshua ile yapılacak dev bir maçın önünü açtığına inanıyor.

Arslanbek Makhmudov ise Fury için ciddi bir sınav olacak. 36 yaşındaki Rus boksör, kariyerinde çıktığı 23 maçın 21'ini kazanmayı başardı. Güçlü fiziği ve agresif dövüş stiliyle tanınan Makhmudov, Fury'i zorlayacak bir rakip olarak görülüyor. Fury'nin menajeri Spencer Brown, dövüşün organizasyonunda Frank Warren'ın da yer aldığını ve Warren'ın DAZN ile olan yayın anlaşmasına rağmen bu maçta aktif rol oynayacağını belirtti. Bu açıklama, Fury'nin kariyerindeki uzun süredir devam eden işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakip Arslanbek Makhmudov, yayın adresi Netflix 2

Tyson Fury'nin ringlere geri dönüşü, boks dünyası için heyecan verici bir gelişme. Arslanbek Makhmudov ile yapılacak maç, Fury'nin form durumunu görme fırsatı sunarken, aynı zamanda Anthony Joshua ile olası bir maçın da zeminini hazırlayabilir. Netflix'in bu maçı yayınlayacak olması, boks sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Boks severler, 11 Nisan'ı merakla bekliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasan Şaş'tan G.Saray için çok konuşulacak kehanet!Hasan Şaş'tan G.Saray için çok konuşulacak kehanet!
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiBeşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Boks Tyson Fury
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.