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TYT'de 500 tam puanla Türkiye birincisi olmuştu! Yerleştiği üniversite belli oldu

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda dereceye giren öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere yerleştiği de merak konusu oldu. TYT'de 500 tam puan alarak birinciliği paylaşan 5 öğrenciden biri olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu'nun tercih sonucu belli oldu. Üniversite tercihlerinde yalnızca tek bölüm yazan Uslu, istediği üniversiteye yerleşerek mühendislik hayalini gerçekleştirdi.

TYT'de 500 tam puanla Türkiye birincisi olmuştu! Yerleştiği üniversite belli oldu
Gökçen Kökden

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puana ulaşan 5 öğrenci Türkiye birinciliğini paylaştı. Bu öğrenciler arasında yer alan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, TYT'nin tüm sorularını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Uslu'nun başarısı TYT ile de sınırlı kalmadı. Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sayısal bölümünde 496 puan alan başarılı öğrenci, Türkiye 21'incisi oldu.

TYT de 500 tam puanla Türkiye birincisi olmuştu! Yerleştiği üniversite belli oldu 1

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE TEK BÖLÜM YAZDI

Tercih döneminde Abdullah Uslu'nun aldığı karar da dikkat çekti. Uslu, uzun bir üniversite ve bölüm listesi oluşturmak yerine yalnızca istediği bölümü tercih etti. Tek tercih yapan Türkiye birincisinin tercihi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü oldu.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Uslu'nun hedeflediği bölüme yerleştiği ortaya çıktı.

BABASI GİBİ MÜHENDİS OLMAK İSTİYORDU

Mühendisliği tercih etmesinde babasının da etkisi bulunan Uslu, daha önce hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu açıklamıştı. Tercih sonucunun ardından hayaline ulaştığını belirten Uslu, "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Başarılı öğrenci, gelecekte başarılı mühendisler arasında yer almayı hedefliyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK YÜZDE 99,52'YE ULAŞTI

YKS tercih sonuçlarıyla birlikte üniversitelerin kontenjanlarına ilişkin veriler de belli oldu. Bu yıl devlet üniversitelerinde yüzde 99,52'lik tarihi doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. Mühendislik programlarındaki doluluk oranı yüzde 98'i aşarken; devlet üniversitelerindeki matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının genel kontenjanlarında boş yer kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
üniversite haber tyt
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