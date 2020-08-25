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TZOB heyeti Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 25.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

TZOB heyeti Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Giresun'daki sel afetinde etkilenen çiftçilere ilişkin, "Çiftçimiz için sonuna kadar ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ve bunun için de mücadele vereceğiz." dedi.

Kozoğlu, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve bazı ilçe ziraat odası başkanları ile sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kozoğlu, bölgede son yıllarda yağışların çok ciddi şekilde etkili olduğunu söyledi.

Yaşanan sel felaketlerinde bölgede tarım arazilerinin çok büyük hasar gördüğünü ifade eden Kozoğlu, son sel afetinden en çok etkilenen ilçenin ise Dereli olduğunu hatırlattı.

Kozoğlu, sel afetinde çok sayıda üreticinin fındığının suya kapıldığını, bu konuda ilgili makamlarca hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Oluşturulan hasar tespit raporunu genel merkeze iletecekleri bilgisini veren Kozoğlu, hasar tespitinin kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiğinin altını çizdi.

Kozoğlu, selden sadece fındık üreticisinin zarar görmediğini, arıcıların ve diğer tarım ürünleri ile uğraşan çiftçilerin de etkilendiğini, ayrıca tarım arazilerinde heyelanların olduğunu söyledi.

TZOB olarak sonuna kadar çiftçinin yanlarında olduklarını dile getiren Kozoğlu, "Çiftçimiz için sonuna kadar ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ve bunun için de mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Kozoğlu, fındık çiftçisinin zararlarının bir an önce karşılanmasını beklediklerini belirterek aynı zamanda zarar gören arıcıların da zararlarının karşılanmasını istedi.

Soydan da selden Ordu'nun da etkilendiğini, burada genel anlamda harmandaki fındıklarda zarar oluştuğunu aktardı.

Soydan, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yaptıklarını ifade ederek zarar gören çiftçinin hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.

Özellikle esnafların büyük zarara uğradığına değinen Soydan, tarım alanlarının da bu selden çok ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Soydan, Dereli ilçesinde çok sayıda üreticinin fındığının sel sularına kapıldığını sözlerine ekledi.

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