TZOB heyeti Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Giresun'daki sel afetinde etkilenen çiftçilere ilişkin, "Çiftçimiz için sonuna kadar ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ve bunun için de mücadele vereceğiz." dedi.

Kozoğlu, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve bazı ilçe ziraat odası başkanları ile sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kozoğlu, bölgede son yıllarda yağışların çok ciddi şekilde etkili olduğunu söyledi.

Yaşanan sel felaketlerinde bölgede tarım arazilerinin çok büyük hasar gördüğünü ifade eden Kozoğlu, son sel afetinden en çok etkilenen ilçenin ise Dereli olduğunu hatırlattı.

Kozoğlu, sel afetinde çok sayıda üreticinin fındığının suya kapıldığını, bu konuda ilgili makamlarca hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Oluşturulan hasar tespit raporunu genel merkeze iletecekleri bilgisini veren Kozoğlu, hasar tespitinin kısa sürede tamamlanmasını ümit ettiğinin altını çizdi.