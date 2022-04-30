U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oldu

EDİRNE (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda, finalde rakibi Göztepe Basketbol mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Edirne'de, 24-30 Nisan tarihlerinde 16 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuvanın finalinde Göztepe Basketbol ve Beşiktaş takımları karşılaştı.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki final maçının ilk yarısı 23-36 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Kalan bölümde de hakimiyeti elinde tutan Beşiktaş, maçı 47-62 kazanarak şampiyon oldu.

Şampiyonada Tofaş'ı mağlup eden Anadolu Efes ise üçüncü oldu.



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