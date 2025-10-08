SPOR

U19 Milli Futbol Takımı, Hazırlık Turnuvası’nda Danimarka’ya mağlup oldu

U19 Milli Futbol Takımı, Hazırlık Turnuvası’nın ilk maçında Danimarka’ya 5-1 mağlup oldu.

Emre Şen

U19 Milli Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Hazırlık Turnuvası’nın ilk maçında Danimarka ile karşılaştı. Stadium Rovinjsko’da oynanan mücadele Danimarka’nın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golünü 78. dakikada Enes Cinemre kaydetti. Danimarka’nın gollerini ise 37. dakikada William Martin, 52. dakikada Olti Hyseni, 59. dakikada Jacob Ambaek, 67. dakikada Hjalte Boe ve 70. dakikada Hjalte Laerke attı.

Danimarka maçının ardından 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak olan milliler, son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.

